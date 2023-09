Football-Arabie Saoudite : Liverpool refuse une offre historique de plus de 146 milliards FCfa pour Salah Liverpool doit avoir le sourire. Hier soir, le marché des transferts se termine en Arabie saoudite, et les Reds ont tenu bon. S'ils ont déjà perdu Fabinho (46 millions à AlIttihad) et Jordan Henderson (14 millions à Al-Ettifaq) et vu partir librement Roberto Firmino (à Al-Ahli), ils ont dû faire face à une offensive de taille de la part d'Al Hilal pour Mohamed Salah. En effet, depuis plusieurs semaines, le club saoudien tente le tout pour le tout pour convaincre l'Égyptien de rejoindre le Golfe, en vain. "Tribune"

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

En effet, alors que le mercato se termine ce soir, les dirigeants anglais ont repoussé une ultime offre record de 233 millions d'euros, comme le dévoile le "Daily Mail", ce qui aurait fait du numéro 11, le joueur le plus cher de l'histoire.



Le joueur de 31 ans est actuellement sous contrat jusqu'en 2025 dans le nord de l'Angleterre. Cet été, il n'a de son côté jamais véritablement ouvert la porte à un départ d'Anfield, mais la saison prochaine, tout pourrait bien changer.



En effet, à un an de la fin de son aventure sur les bords de la Mersey, la direction du club pourrait voir d'un bon œil, une grosse vente d'un joueur qui aura alors 32 ans. Reste à voir combien les Saoudiens seront cette fois-ci prêts à aligner.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook