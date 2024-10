Football - Cérémonie Ballon d’Or 2024 : Le Real de Madrid, meilleure équipe masculine Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-a cérémonie du Ballon d'Or 2024 se tient ce lundi soir au Théâtre du Châtelet, avec plusieurs distinctions au programme, dont le trophée du meilleur club masculin. Parmi les nommés figuraient le Borussia Dortmund, Girona, Bayer Leverkusen, le Real Madrid et Manchester City, ce dernier étant le tenant du titre. Cette année, le Real Madrid a remporté le trophée, un succès logique pour le club merengue, qui a réalisé le doublé Liga-Ligue des champions. Cependant, la délégation madrilène a décidé de boycotter la cérémonie et n'est donc pas venue récupérer son prix. https://x.com/ballondor/status/1850994508374397298?t=WyiDMQwZngcwox834pp8TQ&s=19



Source : https://x.com/ballondor/status/1850994508374397298?t=WyiDMQwZngcwox834pp8TQ&s=19Source : https://www.xalimasn.com/football-ceremonie-ballon...

