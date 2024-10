Football - Ligue des Champions UEFA : Portée par Minamino, l’AS Monaco de Lamine Camara et Krépin Diatta, écrase (5-1) l’Etoile Rouge, malgré le but de Cherif Ndiaye Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 21:08 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Ce mardi dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions UEFA nouvelle formule, l'AS Monaco a largement battu (5-1) l'Etoile Rouge de Belgrade. Dans ce duel entre ?ions de la Teranga, ce sont Lamine Camara et Krépin Diatta qui ont souri face à Cherif Ndiaye qui peut se consoler d'avoir inscrit le but de son équipe, en égalisant sur penalty. Et de deux victoires pour Monaco. Après un succès d'entrée et un nul, les Monégasques recevaient ce mardi l'équipe serbe de l'Etoile Rouge de Belgrade. Pour ce choc entre Lions de la Teranga, Lamine Camara démarrait dans l'entre jeu monégasque, alors que Cherif Ndiaye guidait l'attaque adverse. Le club du Rocher ouvrait le score après le quart de jeu, par Minamino (20e, 1-0), mais les Serbes vont égaliser par leur buteur maison Cherif Ndiaye, sur penalty sept minutes plus tard (27e, 1-1). Mais dans le temps additionnel de la première période, Embolo va redonner l'avantage aux Locaux (45+4, 2-1). En seconde période, Lamine Camara et partenaires vont faire le break, d'abord par l'Ivoirien Wilfried Singo (54e, 3-1), Minamino qui met son doublé (70e, 4-1 et Akhlouche qui clôturea.marque (90+6). Avec ce succès éclatant, l'AS Monaco (7 pts+4) trône provisoirement en tête de la poule. Lamine Camara a été remplacé à la 77e minute par Magassa au moment où Krépin Diatta a fait son entrée à la place de Caio Henrique. Chez les Serbes, le buteur Cherif Ndiaye est sorti à la même minute.



