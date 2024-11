Football-Qualifications CAN 2025/Burkina Faso-Sénégal/J5/G.L : incertitude sur la participation de Lamine Camara, touché aux adducteurs ! Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 22:41 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS – Lamine Camara pourrait ne pas débuter la rencontre de la 5e journée des qualifications pour la CAN 2025, opposant le Burkina Faso au Sénégal ce jeudi à Bamako, dans le cadre du groupe de qualification. Cette incertitude concernant sa participation est liée à un problème de santé. Selon le média DSport, qui cite […] XALIMANEWS – Lamine Camara pourrait ne pas débuter la rencontre de la 5e journée des qualifications pour la CAN 2025, opposant le Burkina Faso au Sénégal ce jeudi à Bamako, dans le cadre du groupe de qualification. Cette incertitude concernant sa participation est liée à un problème de santé. Selon le média DSport, qui cite son envoyé spécial à Bamako, le joueur monégasque souffre des adducteurs. En conséquence, Lamine Camara a dû écourter sa séance d’entraînement le mardi 12 novembre. Malgré ses douleurs, le milieu de terrain a accompagné la délégation sénégalaise à Bamako pour ce match crucial contre le Burkina Faso. Rappelons que, Seydou Sano et Ismaila Jacobs qui faisaient partie des 28 Lions convoqués pour les matchs face au Burkina Faso et le Burundi, sont déclarés forfaits pour blessures.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/football-qualifications-c...

