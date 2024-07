Football/Racisme : Quand Nicolas Jackson se fait l’avocat du diable Bes Bi- Décidément sa maladresse ne se limite plus sur le terrain avec ses occasions vendangées. Nicolas Jackson fait partie de ce lot de joueurs, capables de faire parler d’eux, tout le temps en mal. Son soutien à Enzo Fernandez le confirme largement.

Au moment de célébrer sa Copa America, le joueur de Chelsea n’a rien trouvé de mieux que de s’en prendre aux Français, à travers un direct sur les réseaux sociaux. Ce comportement est déjà difficile à comprendre, mais il est possible qu’ils n’aient toujours pas pardonné à Mbappé l’élimination en huitièmes de finale au Mondial de 2018.



Dans l’avion, ils ont dérapé. « Ils jouent pour la France mais viennent tous d’Angola, c’est bien ils savent courir, ce sont des trans comme ce p*** de Mbappé, sa mère est Nigériane, son père est Camerounais, mais sur le passeport : Français », rapporte Bes Bi.



Cette vidéo, devenue virale, a rapidement suscité des réactions, notamment du côté de Chelsea où Wesley Fofana a lui aussi été la cible d'insultes racistes pour avoir dénoncé un « racisme décomplexé ». Cependant, il a également reçu le soutien de plusieurs de ses compatriotes.



Alors que Chelsea décide d’ouvrir une procédure disciplinaire interne contre son joueur argentin, malgré ses excuses, Nicolas Jackson choisit de se démarquer. Il publie sur ses réseaux sociaux un message de soutien à son coéquipier qui vient de commettre une grave erreur en insultant ses coéquipiers de manière très vulgaire. Après le "penalty gate", voilà un autre dérapage qui s’ajoute au palmarès de maladresses d’un attaquant qui rate souvent et qui ne pèse pas ses mots.



Cette attitude soulève des questions sur les conséquences possibles de son acte. Apporter son soutien à un coéquipier est une règle non écrite dans le football. Mais dans ce cas, les seules victimes qui nécessitent ce soutien sont les joueurs français visés par les insultes d’Enzo et ses camarades argentins. Par ailleurs, Chelsea pourrait se retrouver avec un vestiaire complètement divisé, alors qu’il est crucial de rester unis.



Comme le dit un adage, « Nicolas Jackson rate toujours les occasions… de se taire. » Même s’il a ensuite supprimé son message, peut-être par regret, le mal est déjà fait et la bêtise consommée. Il faut maintenant assumer.



