Football : Sadio Mané parmi les ailiers qui ont marqué le plus de buts sur les 3 dernières saisons en club Malgré une saison difficile du côté de la Bavière et un avenir qui s’écrit de plus en plus loin de Munich, Sadio Mané reste toujours l’un des meilleurs ailiers du monde. En effet selon Data Foot, l’ex joueur de Liverpool est sixième ex-aequo avec Vinicius Jr sur la liste des excentrés qui ont le plus scorer en club lors des trois dernières saisons. Totalisant 51 buts inscrits avec Liverpool et le Bayern Munich sur les trois précédentes saisons, Sadio Mané peut pourtant être satisfait de faire partie de cette liste au même titre que deux autres africains que sont Mohamed Salah et Riyad Mahrez

. Par ailleurs, comparé par exemple à Kylian Mbappé qui est premier sur la liste avec 122 réalisations ou encore à Mohamed Salah (92 buts), l’attaquant sénégalais n’est pas le tireur des penalties en club. Ce qui ne lui a pas permis marquer sans doute plus de buts.



Sur le plan transfert, Al-Nassr est tombé d’accord avec le Bayern Munich pour la signature de Sadio Mané. Le club saoudien n’a plus qu’à convaincre l’attaquant sénégalais pour finaliser son transfert.



Selon le media saoudien, Al Riyadiah, le Bayern Munich a fixé le montant de 30 millions d’euros pour céder Sadio Mane cet été. Exigences que le club de CR7, Al Nassr est prêt à satisfaire puisque les deux formations sont tombées d’accord pour le transfert de Sadio Mané. Al Nassr a désormais le feu vert des Bavarois pour discuter avec le Ballon d’Or africain.



La même source a confirmé qu’Ahmed Al-Ghamdi, le PDG d’Al-Nassr, a tenu une réunion, dans les dernières heures, avec l’agent du Sénégalais, dans la ville espagnole de Majorque, afin de signifier leur intérêt et connaître les attentes de Sadio Mané. Al Nassr espère parvenir à un accord dans les prochaines heures à l’en croire Al Riyadiah, d’autant plus que les négociations avaient démarré avec le Bayern depuis le mois de mai dernier pour le départ de SM10.



