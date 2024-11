Football-Saudi Pro League/J10 : Al Ahli et Édouard Mendy disposent d’Al Raed (2-0) et reviennent à 7 points du podium Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2024 à 18:46 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Pour le compte de la 10e journée de la Saudi Pro League, Al-Ahli recevait Al-Raed, dans une rencontre décisive pour les locaux, qui avaient connu un début de saison en demi-teinte. Au terme d’une domination sans partage, Edouard Mendy et partenaires ont décroché une victoire méritée (2-0). Malgré une multitude d’occasions créées, les joueurs de […] XALIMANEWS-Pour le compte de la 10e journée de la Saudi Pro League, Al-Ahli recevait Al-Raed, dans une rencontre décisive pour les locaux, qui avaient connu un début de saison en demi-teinte. Au terme d’une domination sans partage, Edouard Mendy et partenaires ont décroché une victoire méritée (2-0). Malgré une multitude d’occasions créées, les joueurs de Matthias Jaissle n’ont inscrit qu’un seul but, signé Gabri Veiga, parfaitement servi par Riyad Mahrez (1-0, 55e). En toute fin de match, Ali Hassan Al Asmari, sur une passe d’Ivan Toney, a scellé la victoire d’Al-Ahli (2-0, 90+4e). Cette victoire permet à Al-Ahli de monter à la 7e place et de revenir à 7 points d’Al-Shabab, troisième. De son côté, Al-Raed reste bloqué en milieu de tableau, à la 10e position.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/football-saudi-pro-league...

