Football féminin : El Hadji Diouf nommé ambassadeur par le Royaume Uni Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 19:09 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien footballeur international sénégalais El Hadji Diouf a été nommé ambassadeur pour la promotion et l'encadrement du football féminin. Cette nomination a été annoncée par Mme Juliette John, l'ambassadrice du Royaume-Uni. Dans une déclaration faite sur sa page Instagram, El Hadji Diouf s'est dit ravi de cette nomination : « J'ai l'immense plaisir de vous annoncer ma nomination ce jour en tant qu'ambassadeur par Mme Juliette John, l'ambassadrice du Royaume-Uni dans le cadre de la promotion et de l'encadrement du football féminin. » Cette nomination marque également le début d'un partenariat entre la Premier League anglaise et la Fédération Sénégalaise de Football. « Ce partenariat permettra de renforcer les compétences de nos encadreurs techniques locaux, assurant ainsi un envol définitif du football féminin sénégalais », a ajouté El Hadji Diouf. Ce nouveau rôle d'ambassadeur permettra à Dioufy de mettre son expérience et son influence au service du développement du football féminin au Sénégal, dans le cadre de ce nouveau partenariat avec la Premier League.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Football-feminin-El-Hadji-D...

Accueil Envoyer à un ami Partager