Footballeur tué à Yoff : le certificat de genre de mort enfonce le meurtrier

Agé de 45 ans, El H. Wilane, plus connu sous le sobriquet d’El H. Kuruss, s’embourbe davantage et file tout droit vers une comparution prochaine devant une chambre criminelle.



Bourreau du footballeur, Mamadou Lamine Ndoye, qu’il a tué avec une paire de ciseaux, le 21 juin, le sieur explique aux limiers avoir agi sous le coup de la colère .



Et la conclusion du certificat de genre de mort qui fait état d’une « plaie pénétrante profonde par arme blanche, à la face antérolatérale, avec rupture de l’artère carotide droite », l’enfonce davantage.



Déféré ce matin au parquet de Dakar, c’est suite à une dispute autour d’un chapelet, qu’il a poignardé la victime à la carotide.













