Force Covid-19 Diaspora : Plus de 11 milliards CFA mobilisés pour prendre en charge 125.056 Sénégalais de l'extérieur (Amadou Ba)

C’est devant le secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur que le ministre des Affaires étrangères a fait le point. « Le Sénégal n’avait pas échappé à la pandémie de la Covid-19. Et c’est pourquoi le gouvernement du Sénégal avait adopté un plan de résilience économique et social assorti d’une enveloppe de 1000 milliards, dont 12,5 milliards ont été consacrés à la diaspora. C’est ainsi que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur s’est résolument engagé à mettre en œuvre l’opération ‘Force Covid-19 Diaspora ‘, qui visait à apporter aide et assistance aux différents catégories de nos compatriotes impactés par là et à renforcer leur résilience », rappelle le ministre Amadou Ba.



Il assure que leur démarche a été guidée par le principe de transparence, d’équité et surtout de reddition des comptes. Ces dispositifs, techniques, ont prouvé selon le ministre leur pertinence et efficacité dans la mesure où l’exploitation des bases de données a révélé qu’à la date de clôture, le 31 mai 2020, 200 141 Sénégalais de l’extérieur répartis dans 140 pays se sont inscrits. Pour ce qui concerne le centre d’appels, le ministère a enregistré 18. 633 appels au 22 juillet 2020, date de clôture des activités.



Les opérations se sont déroulées en trois phases. Dans la première phase dite urgence, 726 millions ont été transférés aux ambassades et consulats pour la prise en charge des cibles prioritaires constituées de Sénégalais bloqués, de malades, de famille de personnes décédées de la COVID-19, ainsi que des étudiants non allocataires en situation de précarité. Au titre de cette phase, 1358 compatriotes ont été assistés.





125.056 sur les 135 579 compatriotes, soit un taux d’exécution de 91%.



S’agissant de la deuxième phase, Amadou Ba révèle que la somme de 5.253.744.000 FCFA a été versée aux 50 comités de gestion installés dans les juridictions diplomatiques. Elle concerne en plus des cibles prioritaires, tous les autres compatriotes impactés par la pandémie (et) qui n’ont pas bénéficié d’aides ou d’allocations de leur pays d’accueil dans le cadre des soutiens apportés dans un contexte délicat. La troisième phase a mobilisé une enveloppe de 5.307.766.750 FCFA pour prendre en charge 72 554 compatriotes.



Globalement, explique le ministre des Affaires étrangères, sur les trois phases, 11.287.510.750 FCFA ont été mobilisés pour prendre en charge 125.056 sur les 135.579 compatriotes inscrits, soit un taux d’exécution de 91%. Et les opérations de paiements seront clôturées incessamment.



Au titre des rapatriements, ils concernent 12 584 compatriotes dont 8465 en provenance d’Afrique, 3216 d’Europe, 652 d’Amérique, et 251 d’Asie.



Il convient d’ajouter que les corps de 36 personnes décédées de la Covid 19 ont pu être rapatriés dont 31 au départ de France.















































