Formation des cadres de l’aviation civile : La Cafac annonce un projet de centre d’excellence au Sénégal

Profitant de cet anniversaire, la secrétaire générale de la Cafac, Adefunke Adeyemi remercie les autorités sénégalaises notamment le Chef de l’Etat, Macky Sall pour l’accompagnement dans la réalisation des missions de l’Agence. Mais aussi le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue et le Directeur général de l’Anacim, Sidy Guéye.



«La collaboration franche avec le Sénégal a facilité la tenue à Dakar en 2022 de la 34ème session plénière extraordinaire de la Cafac et en 2023 du premier forum des directeurs généraux et responsables de l’Aviation civile d’Afrique. De grands moments d’échange et de prise de décisions sur l’élaboration de règles et de réglementations harmonisées conformes aux meilleures pratiques internationales de l’aviation civile », lit-on dans le communiqué.



La Cafac informe qu’il travaille pour la mise en œuvre du projet du Marché unique du transport aérien africain (Mutaa) qui a été lancé le 28 janvier 2018, lors de la 30ème session ordinaire de l’Union africaine tenue à Addis Abéba. C’est à Dakar le 14 novembre 2022, précise-t-on, que le Projet pilote de mise en œuvre du Mutaa a été officiellement lancé avec l’accord de 17 pays.



A l’occasion de la commémoration de ses 55 ans, la Cafac rappelle ses principales missions notamment favoriser le développement durable du transport aérien en Afrique, favoriser la connectivité intra-africaine dans le cadre du Mutaa, améliorer la sécurité aérienne et l’efficacité des services de navigation aérienne, promouvoir la ratification d’importants traités sur le droit aérien, promouvoir le renforcement des capacités de l’Afrique et des professionnels africains, renforcer la protection de l’environnement dans l’aviation civile en Afrique entre autres.

«Sur le plan de la formation, la Cafac a un ambitieux projet de Centre d’excellence au Sénégal en faveur des cadres de l’aviation civile africaine.



Dans son agenda pour 2024, la Cafac va organiser des rencontres comme le Sommet des chefs d'Etat de l'UA en février, la réunion des directeurs généraux des autorités de l’aviation civile au mois de mai ou encore sa Plénière au mois de novembre », ajoute la même source.



Adou Faye





Source : https://www.lejecos.com/Formation-des-cadres-de-l-...