Formation des nouvelles recrues de la Fonction publique: Cérémonie d'ouverture à l'UCAD Le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mariama Sarr, présidera demain jeudi 26 septembre à partir de 9 heures à l'UCAD, une série de sessions de formation des nouvelles recrues de la Fonction publique.

La formation des nouvelles recrues de la Fonction publique, est prévue demain à Dakar. La cérémonie officielle de lancement de cette formation aura lieu à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Retenons que trois sessions de formation se tiendront avec des cohortes tournantes, du 26 septembre au 8 octobre, informe le ministère de la Fonction publique.



Mme le Ministre indique que ces sessions de formation se dérouleront simultanément à l’Université Cheikh Anta Diop, au Centre national de formation et d’action (CNFA) de Rufisque et à la base militaire de Thiès.



L'objectif visé par les autorités à travers ces sessions de formation, est surtout de renforcer les capacités des nouvelles recrues de la Fonction publique, de mieux les outillér pour faire face aux défis qui les attendent sur le terrain.

