Fortes pluies à Thiès : Les jeunes de Takhi Kao 2 barrent la route

XALIMANEWS : A cause de la forte pluie qui s’est abbatue à Thiès aujourd’hui, plusieurs quartiers ont été inondés. Parmi ceux-ci Takhi Kao. Révoltés par l’état de leur quartier et les promesses non tenues par les autorités, les jeunes de la localité ont tout simplement barré la route.

