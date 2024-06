Forum Afrique-Portugal : Mankeur Ndiaye exprime sa gratitude et souligne l'Importance des thématiques Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2024 à 19:00 | | 0 commentaire(s)| En tant qu'invité spécial au 3ème Forum Afrique-Portugal ce 23 juin, l'ancien ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye a exprimé sa gratitude envers LE président de FOGECA et l'Association des Entrepreneurs du Portugal. Il a souligné que ce forum est une réussite et revêt une grande importance en raison des thématiques qui y seront abordées.



