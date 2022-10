Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique : D’éminentes personnalités et des spécialistes attendus à la 8e édition Rédigé par leral.net le Samedi 22 Octobre 2022 à 13:09 commentaire(s)| La 8e édition du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, se tiendra du 24 au 25 octobre 2022, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) . A cette importante rencontre, d’éminentes personnalités et spécialistes des questions de paix et de sécurité, se donnent rendez-vous à Dakar.



