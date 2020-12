Forum citoyen sur la journée internationale de lutte contre la corruption : rétablir l’intégrité (communiqué) Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020 à 22:07 | | 0 commentaire(s)|





Par conséquent, la gestion de la crise a constitué, dans un bon nombre d’Etats où l’éthique et l’intégrité dans la gestion des affaires publiques sont peu présentes, voire même absentes, un terreau fertile où prospèrent la corruption et la mal gouvernance. Ce constat unanimement admis, justifie à juste titre le choix du thème de la célébration de la journée de cette année par les Nations unies : RETABLIR AVEC INTEGRITE. Ce thème est évocateur à plus d’un titre, car une gestion efficace de la crise Covid-19 à tous les stades de responsabilités ne peut se faire qu’avec un niveau irréprochable de transparence et d’intégrité.



Au Sénégal, depuis l’apparition du premier cas officiel de Covid-19, le 02 mars 2020, des séries de mesures ont été prises pour faire face à la gestion de la pandémie. D’aucunes ont donné carte blanche aux autorités dans l’exécution des dépenses liées à la gestion de la crise (Exemple :



Dans un pays où les organes de lutte la corruption connaissent un déficit criard en termes de ressources humaines et financières et d’autonomie juridique et institutionnelle, la crise sanitaire est venue reléguer leurs rôles au second plan.



Ainsi, face aux ressources importantes mobilisées dans la réponse apportée à la crise, dont la plupart constitue de l’emprunt public, notamment pour le financement du plan de résilience économique et social de 1000 milliards de francs CFA, l’enjeu de leur utilisation, efficace et transparente, s’est imposé comme une exigence citoyenne.

Au regard des nombreuses insuffisances révélées par la crise en termes de déficit réglementaire dans les procédures d’urgence de gestion transparente, il urge de prendre des mesures adaptées pour parer à tous les risques et dysfonctionnements qui laisseraient la porte ouverte aux fraudes et aux détournements de deniers publics dans de pareilles situations.



De ce point de vue, le FORUM CITOYEN soutien que, dans l’esprit de la thématique de cette année, le RETABLISSEMENT DE L’INTEGRITE pourrait se situer à deux niveaux. En attendant que se fasse une évaluation institutionnelle de l’exécution des dépenses publiques dans la gestion de la crise - afin d’en identifier de manière exhaustive tous les manquements et risques qui y sont liées et formuler des recommandations dans ce sens – la redevabilité citoyenne de l’utilisation des ressources Covid-19 pourrait servir à la satisfaction des besoins pressants des populations en termes de transparence et de bonne gouvernance.



Dans ce sillage, il convient de saluer le rôle important qui en train d’être joué par le comité Force Covid-19, dont le suivi des opérations inscrites dans le cadre du plan de résilience a permis de renforcer la transparence dans l’utilisation de ce fonds. Il faut souligner qu’il est quand même regrettable que certaines structures tardent à se prêter à cet exercice de redevabilité.



Pour le FORUM CITOYEN, cet élan devrait être renforcé. Toutefois, au lieu de créer des institutions budgétivores, le contrôle de l’utilisation des ressources en situations d’urgence doit être inscrit dans les dispositions réglementaires qui instituent les corps de contrôle. »



FORUM CITOYEN

LA COORDINATION GENERALE :

EMAIL :

