Forum de Dakar: Macky Sall s'interroge sur la doctrine des opérations de paix en Afrique

Sept opérations de maintien de la paix qui totalisent plus de 75.000 soldats, ont été déployées en Afrique. La révélation a été faite par le président de la République, Macky Sall, lors de l’ouverture de la 7e édition du Forum de Dakar pour la Paix et la Sécurité ce lundi, relate "Le Témoin". Malgré ce nombre important d’opérations, les défis sécuritaires persistent sur le continent. D’où, l’intérêt pour le chef de l’Etat, de « s’interroger sur la doctrine des opérations de paix en Afrique ».



« Nous devons également interroger la doctrine des opérations de paix en Afrique. Elles sont 7 aujourd’hui sur le continent dont 6 déployées par les Nations-Unies et une par l’Union africaine en Somalie qui compte à elle seule plus de 21.000 soldats. Les 7 opérations de maintien de la paix totalisent plus de 75.000 soldats. Certes, des succès ont pu être enregistrés çà et là, mais les défis sécuritaires persistent.



D'où la problématique récurrente des mandats et des règles d’engagement des opérations y compris dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de sécurité de sa force d’attente », a développé Macky Sall. Face à l'insécurité permanente, M. Sall a demandé de « reposer la question doctrinale des opérations de paix au plan régional, à l’Union africaine et au Conseil de sécurité ».