Forum de l'Orientation et de l'Emploi le 14 juillet à Louga: Les explications du mouvement Dolly Macky Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 12:46 | | 0 commentaire(s)| En prélude au Forum de l'Orientation et de l'Emploi, qui va se tenir le mercredi 14 juillet 2021, au Cdeps de Louga, le mouvement Dolly Macky a fait face à la presse pour décliner les éléments de contexte et de justification dudit forum. Mansour Gaye, le chargé de communication de ce mouvement a expliqué que ce forum sera très diffèrent des autres, eu égard à la démarche stratégique et pertinente qui le sous-tend. En effet, dira M. Gaye, pour apporter une réponse efficace à la problématique de l'emploi des jeunes dans ce contexte de covid-19, le mouvement compte réunir la jeunesse lougatoise, les autorités étatiques, les structures comme les Ong et autres acteurs de la vie sociale, culturelle et sportive, autour de cet évènement.



