Forum de la performance: L’accroissement de compétences des gestionnaires des fonds publics, visé

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Septembre 2023 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|

Un forum de la performance a été tenu à Saly. L'objectif de ce forum est de contribuer à accroître et à renforcer les capacités des cadres et agents des Ministères et autres organismes gouvernementaux, concernés par la gestion des fonds publics. L’idéal est d’aider à livrer des services de façon plus efficiente, à travers une application effective des réformes de l'Uemoa.