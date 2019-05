Forum économique de Belgique : M. Banda Diop, Maire de Patte d’Oie satisfait du bilan (Vidéo et photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 04:11 | | 0 commentaire(s)| Be to be déterminant pour les collectivités territoriales sénégalaises, le forum économique de Belgique, tenu les 28 29 et 30 avril derniers, a eu un succès notable, relève l’édile de la commune de Patte d’Oie, Monsieur Banda Diop. Dans cet entretien, il met en exergue les acquis du forum pour sa commune en termes de partenariat dans des secteurs la santé, l’éducation, la solidarité internationale et des infrastructures. En outre, tout en insistant sur l’importance de la coopération décentralisée, M. Diop a salué l’apport des sénégalais de la diaspora, de véritables partenaires au développement pour les collectivités locales. (Vidéo)



M. Banda Diop au forum de Belgique



C’est avec un grand plaisir que j’ai participé au forum de Belgique. Ces trois jours, les 28 29 et 30 avril nous ont permis d’être en contact avec la diaspora sénégalaise vivant dans le Benelux mobilisée et représentée par le Rais et l’observatoire des sénégalais de la diaspora,



Nous avons rencontré également des partenaires financiers et techniques mais aussi les communes qui nous ont permis de d’engager des axes de collaboration dans le cadre de la coopération décentralisée.



Je dois d’abord revenir sur la rencontre avec la diaspora qui nous a permis d’être en contact avec ses citoyens sénégalais qui sont en train de jouer leur partition dans le développement du pays et qui aujoud’hui sont intéressés par tout ce qui se passe dans leur terroir.



A ce titre là, que nous avons trouvé une pépinière de projets dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture, de l’éducation, de la santé, du social. Ce sont des projets sur lesquels ils comptent investir et assurer un retour au bercail.



La journée du 29 avril nous a permis de rencontrer les partenaires financiers, une rencontre facilitée par la Chambre de Commerce de Bruxelles. Ces partenaires stratégiques sont intéressés par le Sénégal. Sous le format du be to Be, ils nous ont affirmé tout leur enthousiasme de discuter sur les projets nos collectivités locales.



La rencontre que nous avons eu avec les communes belges nous a permis de baliser beaucoup d’axes de collaboration et c’est un grand plaisir d’avoir rencontré Pierre Kompany, Bourgmestre ou Maire de la commune de Ganshoren à Bruxelles-Capitale, un entretien très instructif, devant également Mme Isabelle Kibassa–Maliba, Députée provinciale et Mme Dorah Ilunga chargée de la Solidarité internationale de la commune de St Josse.



Les acquis pour la commune de Patte d’Oie



C’est des rencontres qui ont permis de dégager des axes dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’action sociale et des infrastructures. C’est des ébauches de partenariat que nous allons essayer de construire dans les meilleurs délais. Nous pensons ficeler des projets avec ces communes du Nord au profit de nos populations.



En ce qui concerne la commune de Patte d’Oie, je me facilite d’avoir participé à cette rencontre fructueuse, d’avoir participé à identifier des niches de projets qui vont déboucher sur des partenariats durables.



