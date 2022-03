Forum mondial de l'Eau: Quand une styliste propose des canevas créateurs pour réduire l'utilisation de l'eau

Ramata Cissokho, styliste de formation, a pris tout son monde de court avec une proposition très pertinente, à l'occasion de la 9e édition du Forum mondial de l'Eau, qui se déroule du 21 au 26 mars 2022 au Sénégal. "On ne se rend pas compte qu'avec l'utilisation de nos habits et de leur lavement, on est en train de gaspiller beaucoup d'eau. Pour combattre ce fléau, il nous repenser aux machines à laver futures, qui n'utilisent pas beaucoup d'eau, ainsi que des tissus moins dépendants de l'eau", a-t-elle suggéré. Elle a énuméré plusieurs secteurs qui pourraient bénéficier d'une réduction très conséquente de l'eau.