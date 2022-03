Forum mondial de l'eau: Effacer la dette des pays africains pour financer l'agriculture mondiale

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 04:15 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui avait été du voyage en 2018, au Brésil et qui avait défendu la candidature du Sénégal pour le 9e Forum mondial de l'Eau, se rappelle, au micro de Leral. A l'en croire, "l'eau est source de vie et cet aspect est très important pour le président de la République, Macky Sall. Pour l'un des frères Guissé, fondateur du Festi'0, "la dette des pays africains doit être effacée et servir à financer l'agriculture mondiale", a expliqué l'artiste.