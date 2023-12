Forum sur l’émigration clandestine : Samba Kanté relève le défi avec succès au Maroc Rédigé par leral.net le Lundi 18 Décembre 2023 à 00:28 commentaire(s)| Le PDG de Niomré Avenir Plus MR Samba Kanté a organisé ce samedi 16 décembre le Forum sur l’émigration clandestine qui s’est tenu au Maroc à l’hôtel Movinpik. Un événement où la jeunesse sénégalaise et africaine y a vivement répondu. Les autorités et personnalités Sénégalaises et Africaines ont également contribué et participé à cet événement de grande envergure qui est une première.





Une rencontre qui s’est tenue à Casablanca à l’hôtel Movinpik en présence de beaucoup d’autorités marocaines et d’autres personnalités congolaises, guinéennes, ivoiriennes, maliennes entre autres. La jeunesse sénégalaise et Africaine s’est exprimée dans sa globalité à travers une séance de questions réponses, surtout au niveau de leur problème rencontré le plus souvent à l’étranger notamment au Maroc. Les problèmes liés à l’accès, la disponibilité des consulats, des problèmes liés aux séjours ainsi que leur qualité et conditions de vie. Le PM Amadou Ba a également déployé son conseiller en sécurité MR Abdou Wahab Sall qui a représenté le gouvernement du Sénégal au forum du Maroc. M. DRIOUECH Ahmed PDG de CFPMTA Innovation Et Président des relations Maroc Afrique, Parti politique Al Amal Casablanca Maroc était également présent au forum



À la suite du forum les Sénégalais du Maroc ont fait des propositions à l’état du Sénégal et Ministre des affaires étrangères de leur prêter une oreille attentive surtout au niveau des difficultés rencontrées avec les consulats, les cartes consulaires aux émigrants et les séjours. Trouver une solution d’entente entre sénégalais du Maroc et le consulat pour leur faciliter l’obtention papiers obligatoires. Les autorités ont soulevé des propositions pour une insertion professionnelle de la jeunesse Sénégalaise rencontrant des difficultés à l’étranger mais qui craignent de replonger dans le chômage une fois de retour au pays. Ils souhaitent par contre disposer d’un mécanisme de financement qui leur permet de ne pas chômer à leur retour ou bien même des financements pour les sénégalais de l’extérieur surtout les sénégalais qui vivent au Maroc et se sentent vraiment laissé en rade par l’état du Sénégal à qui ils lancent un cri du cœur.













