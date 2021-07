Forum sur l'emploi et l'orientation des jeunes: Mamour Diallo compte offrir 50 bourses de formation à des jeunes lougatois Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 14:59 | | 0 commentaire(s)| Le mouvement Dolly Macky a organisé un forum sur l'emploi et l'orientation des jeunes hier au CEDEPS de Louga. Le président dudit mouvement a profité de l'occasion pour annoncer qu'il va offrir 50 bourses de formation aux jeunes de la dite région. "J'ai décidé au sortir de ce forum d'offrir 50 bourses de formation à l'endroit des jeunes lougatois qui souhaitent se former à travers les différents métiers qui sont proposés ici et cette formation se fera à Louga", promet Mamadou Mamour Diallo.



