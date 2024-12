Forum sur l'éthique politique à l'Ugb : Des experts partagent leurs visions

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2024 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

La bibliothèque de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, a organisé un forum animé par d'éminents professeurs et chercheurs venus d'horizons divers. Le thème de cette année était axé sur l'éthique politique, offrant ainsi aux participants l'occasion de réfléchir à la vertu et à la morale dans le contexte politique, des valeurs jugées essentielles par les différents intervenants du forum.

Adama Sall et El hadj Gueye nos correspondants à Saint-Louis