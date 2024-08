Forum sur la Coopération Numérique Sino-Africaine: Les ambitions du Ministre Aliou Sall pour la transformation numérique au Sénégal(Photos)

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, participe depuis le 29 Juillet 2024 à Beijing en Chine au Forum sur la Coopération Numérique Sino-Africaine.



Il est à la tête d’une délégation composée de membres de son cabinet, de la Directrice des Technologies de l’Information et de la Communication, Directeur de Sénégal Numérique et ses équipes, du Directeur Général de l’ARTP (Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes) et du Directeur de Synapsis et ses équipes.



À l’ouverture de cette rencontre, il a en sa qualité de Co-Président du Forum, prononcé un discours après monsieur JIN Zhuanglong, Ministre chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information de la République populaire de Chine.



Le ministre Alioune Sall a mis l’accent sur l'importance des relations d'amitié sincères et de coopération pragmatique entre la Chine et les États africains.



Profitant du Forum sur la Coopération Sino-africaine (FOCAC), créé en octobre 2000, le ministre Alioune Sall a souligné l’importance de cette rencontre qui est une plate-forme de coopération ministérielle entre la Chine et l'Afrique regroupant 53 États ainsi que la Commission de l'Union africaine.



Il a rappelé que dans le Plan d'Action de Dakar adopté en 2021, sous la co-présidence sénégalaise, 09 programmes avaient été lancés par le Président de la République Populaire de Chine, Son Excellence Monsieur XI Jinping.



Cet engagement démontre que la coopération sino-africaine dans le domaine de l'économie numérique est une priorité pour les dirigeants africains et chinois.



L'Afrique et la Chine mettent ainsi en avant l'importance stratégique des Technologies de l'Information et de la Communication pour le développement économique et social.



La Chine, partenaire clé dans le développement de l’Afrique grâce à son soutien à l’agenda 2063 et l’exécution de 18 projets prioritaires dans l'économie numérique, a aidé à la réalisation de plusieurs projets majeurs en Afrique tels que :



La construction du Centre de données de Diamniadio au Sénégal

Le projet de ville intelligente à Kigali, au Rwanda

Le satellite SDGSAT-1

L'Initiative de ceinture et de route numérique

La mise en place d'incubateurs technologiques



Ces réalisations significatives dans le domaine du numérique sont en accord avec le nouveau Référentiel PROJET porté par le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui engage le Sénégal dans une nouvelle ère de souveraineté.



Le Référentiel PROJET incarne l’ambition du Sénégal d’une transformation socio-économique inclusive et durable.



Il vise à l’horizon 2050 à renforcer les infrastructures numériques, développer l’accès universel à l’internet très haut débit, implanter des industries numériques et des centres de recherche, assurer le transfert de compétences, encourager l'innovation technologique, et mettre un accent particulier sur la bonne gouvernance et la participation citoyenne pour un Sénégal souverain, juste et prospère.



Le ministre Alioune Sall a souligné que les défis auxquels fait face le Sénégal sont similaires à ceux de nombreux pays africains. Il est donc essentiel pour le Sénégal que le prochain Plan d'Action adopté lors du Sommet du FOCAC, prévu à Beijing en septembre 2024, inclue un transfert de savoir-faire pour la construction de datacenters, la mise en place de cloud souverain, la fabrication d’équipements informatiques, la création de services d’intelligence artificielle et de robotique, et les calculs de haute performance.



L’ambition du Sénégal est de suivre la trajectoire de la Chine, qui a multiplié par 13 son PIB par habitant en 25 ans grâce à une augmentation à 42% de la part de l’économie numérique en 2022.