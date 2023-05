Forum sur les ICC : La Fondation Youssou Ndour réussit son pari

Samedi 27 Mai 2023

Le Forum africain pour les Industries Culturelles et Créatives, a pris fin hier. Les acteurs et les partenaires qui sont intervenus pendant ces trois jours, ont dans l'ensemble tiré un bilan positif. Selon eux, le forum était riche par ses échanges multiculturels. A les en croire, c'est une bonne initiative, qui a permis de faire l'état des lieux du secteur et d'envisager des solutions...