Forum sur les secteurs régulés: Ousmane Gueye, REJOTIC magnifie leur collaboration avec l’ARTP et dénonce le manque de réseau mobile dans les zones reculées Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 18:32 | | 0 commentaire(s)| Le président du Réseau des Journalistes spécialistes en TIC (REJOTIC) magnifie leur partenariat avec l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Ousmane Gueye qui prenait part au 5eme forum d’échanges et de partages sur les secteurs régulés, a par ailleurs condamné le manque d’électricité et de réseau mobile dans les zones les plus reculées du Sénégal au moment où on parle de la 4 ou 5G dans la capitale. Il invite ainsi les autorités à trouver des solutions à ces problèmes afin que les habitants de ces zones puissent avoir accès à l’internet.



