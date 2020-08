Fou Malade de Y’en a marre : «Il ne faut pas nous opposer au mouvement Frapp»

On dit que le siège de Frapp est devenu le «mur des lamentations» des Sénégalais qui réclament leur droit. Il y a quelques années, le Qg de Y’en a marre l’était aussi. Et hier, un journaliste a demandé si le mouvement de Guy Marius Sagna n’a pas damé le pion à Y’en a marre, rapporte LeQuotidien.



Cette question a du fâcher Fou Malade qui a tenu à mettre les points sur les I. «Frapp et Y’en a marre ne sont pas en compétition. Ce n’est pas Balla Gaye-Modou Lô ni Tyson-Holyfield sur un ring. Nous avons tous des convictions mais nous les menons différemment. Nous combattons différemment sur un terrain. Dire que Y’en a marre n’est pas sur le terrain, c’est tout à fait faux ; on est sur le terrain. Il ne faut pas nous opposer au mouvement Frapp. Nous travaillons à travers Nio lank et Guy Marius Sagna en est le coordonnateur. Nous sommes membres de ce collectif-là. Il faut éviter ce type de question qui met en mal les énergies positives», a-t-il précisé.



Le coordonnateur de Y’en a marre, Alioune Sané, d’ajouter : «Y’en a marre, qui a presque dix ans d’existence, a suscité de l’émulation chez d’autres. Ce qui est une bonne chose et ce serait d’ailleurs dangereux que le Sénégal compte un seul mouvement citoyen.»

