Foundiougne: 4 morts et 8 blessés dans un accident de la route

Quatre morts et des blessés graves c’est le bilan de l’accident d’une rare violence qui s’est produit ce samedi vers 10h sur l’axe Fatick-Foundiougne. Une collision entre deux véhicules: un « sept places » et un particulier a occasionné la mort de quatre personnes et plusieurs blessés. Nos sources renseignent que trois femmes dont deux […] Quatre morts et des blessés graves c’est le bilan de l’accident d’une rare violence qui s’est produit ce samedi vers 10h sur l’axe Fatick-Foundiougne. Une collision entre deux véhicules: un « sept places » et un particulier a occasionné la mort de quatre personnes et plusieurs blessés. Nos sources renseignent que trois femmes dont deux d’une même famille et un homme figurent parmi les victimes dont le conducteur du véhicule 7 places qui est un ancien chauffeur à l’Assemblée nationale. L’autre véhicule particulier etait conduit par un policier qui s’en est tiré avec des blessures parmi les huit dont quatre graves que les éléments des sapeurs pompiers ont dénombré et qui ont tous été évacués à l’hôpital régional de Fatick.

Les automobilistes sont invités à la prudence pour éviter pareille catastrophe sur cette route Fatick-Foundiougne-Passy en reconstruction et dont la première section Fatick’Foundiougne est presque en phase terminale.



