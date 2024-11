Foundiougne : Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall s'attaquent à la crédibilité de Diomaye Faye et Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2024 à 17:46 | | 2 commentaire(s)| À Foundiougne, Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall, leaders de la coalition Sénégal Kessé, ont vivement critiqué le duo Diomaye-Sonko. Selon eux, ces derniers ne sont pas dignes de confiance, affirmant qu’ils commencent à révéler leur véritable nature. "Votez Senegaal KESSE, pour des députés déterminés à défendre les intérêts du peuple et à exercer un contrôle rigoureux sur l’action gouvernementale", a écrit Thierno Alassane Sall.



