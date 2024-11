Foundiougne : Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall s'attaquent à la crédibilité de Diomaye et Sonko Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2024 à 12:28 | | 0 commentaire(s)| À Foundiougne, Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall, leaders de la coalition Sénégal Keesé, ont vivement critiqué Diomaye et Sonko. Selon eux, ces derniers ne sont pas dignes de confiance, affirmant qu’ils commencent à révéler leur véritable nature. "Votez Senegaal KESE pour des députés déterminés à défendre les intérêts du peuple et à exercer un contrôle rigoureux sur l’action gouvernementale", a écrit TAS.



