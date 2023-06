Foundiougne: L’imam Babacar Thior incite les jeunes à cultiver la paix par la prière

La prière de la Tabaski, célébrée jeudi dernier à Foundiougne, a été dirigée par l’imam Babacar Thior en présence des autorités, des notables, du préfet de Foundiougne Ousseynou Mbaye et des fidèles venus nombreux. Dans son sermon, l’imam est revenu sur l’histoire de la célébration de la fête de la Tabaski en mettant en exergue […]

La prière de la Tabaski, célébrée jeudi dernier à Foundiougne, a été dirigée par l’imam Babacar Thior en présence des autorités, des notables, du préfet de Foundiougne Ousseynou Mbaye et des fidèles venus nombreux. Dans son sermon, l’imam est revenu sur l’histoire de la célébration de la fête de la Tabaski en mettant en exergue la soumission d’Ismaïl à son père au péril de sa vie. « La fête de la tabaski est un rappel parfait de la soumission d’Ismaïl à son père. Ce jeune pourtant très promoteur a laissé son destin entre les mains de son père afin que ce denier le sacrifie sous l’autel comme promis au miséricordieux. Cela nous renseigne combien un enfant doit de soumettre et écouter ses parents. Aujourd’hui, les jeunes n’écoutent plus les parents. Ils sont perdus et tombent très souvent entre de mauvaises mains. Pourtant l’histoire nous apprend que vous devriez suivre les enseignements du prophète dès votre plus jeune âge. Soyez de bons jeunes musulmans d’abord par le respect de la parole donnée, de la prière et la soumission », a déclaré l’imam Thior. « Soyez de bons musulmans en cultivant la paix, l’amour de son prochain et le travail. Ce n’est que comme ça que survirerez votre peuple et vous-même », a-t-il insisté. Le guide religieux n’a pas manqué de nous rappeler la nécessité de cultiver la paix pour une cohésion sociale.

« C’est en perdant une chose qu’on connaît vraiment sa vraie valeur. Nous avons vécu dans la paix et dans la quiétude. Faisons en sorte que cela continue. Cultivons la paix en évitant de répondre la haine. Ces deniers événements nous ont montré que nous devons tous faire des efforts pour préserver cette paix. Que chacun de nous, d’où qu’il puisse appartenir sache que ce pays est le notre. Personne n’a intérêt à ce qu’il brûle et alors préservons le », a rappelé l’imam Babacar Thior. Celui-ci rappelle que l’arme d’un musulman est la prière et la solidarité en tout temps. Il a ensuite formulé des prières pour la paix et la stabilité du pays. L’imam Babacar Thior a, enfin, fait des prières pour un bon déroulement de l’hivernage qui s’annonce.

Marie Bernadette SENE (Correspondante)

