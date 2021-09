Fouta Tampi: Thierno Bocoum tacle Fatoumata Ndiaye Le leader du mouvement Agir, Thierno Bocoum, rappelle à Fatoumata Ndiaye, qui criait « Fouta tampi », que les difficultés des populations ne se mesurent pas à l’aune des bruits de tonneaux. Et, « Falsifier le thermomètre ne fera pas baisser la température. »

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

L’intégralité de la publication de Thierno Bocoum



Fouta Tampi : « Falsifier le thermomètre ne fera pas baisser la température ».



Les difficultés des populations ne se mesurent pas à l’aune des bruits de tonneaux. Elles sont mesurables sur le terrain et palpables au contact des populations.



Fouta doit beaucoup à ses fils et filles (émigrés, hommes d’affaires…) qui sont allés jusqu’à permettre l’accès à l’eau et à l’électricité dans leur village, équiper des postes de santé, fournir des ambulances…Si ce n’était pas eux, Taw Fouta mayi.



Fouta Tampi, Casamance Tampi, Baol Tampi Djilof Tampi, Sine-Saloum Tampi, Cayor Tampi, Walo Tampi, Boundou Tampi…, Senegal Tampi. Nos gouvernants ont un problème de hiérarchisation des priorités. Le Sénégal c’est 196 722 km². Il faudra élargir le champ de travail et les domaines de prédilection.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos