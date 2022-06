Franc impose sa force à Sokh et défie un des "grands" de Pikine, Ama, Eumeu ou Boy Niang Rédigé par leral.net le Lundi 20 Juin 2022 à 07:04 | | 0 commentaire(s)| En 1mn23s, Franc a terrassé Sokh et de quelle manière! A peine un round d'observation, les hostilités ont démarré avec des tentatives de coups de Sokh, esquivés par Franc qui contre attaque. Profitant d'un mauvais jugement de son adversaire, il lui impose sa force et finit par le plaquer au sol, après s'être dégagé la voie par des coups au niveau du plexus qui ont sans doute coupé le souffle au sociétaire de 200%Pikine. Franc, après son 11ème succès en autant de combat , invite les trois "mousquetaires", Ama, Eumeu et Boy Niang à se décider entre eux pour venger leur poulain.



