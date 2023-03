France 24 interdit de diffusion au Burkina Faso Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2023 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

Les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont ordonné, lundi 27 mars, la suspension « sine die » de la diffusion de France 24 sur l'ensemble du territoire. Cette décision intervient après la diffusion d'une interview du « Chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)» sur les antennes de France 24. Les militaires disent se désoler, à travers un communiqué, de voir « le chef d'une organisation terroriste comme AQMI et reconnue comme telle par l'ensemble de la communauté internationale, puisse bénéficier des « largesses éditoriales » de France 24 pour s'exprimer longuement sur les antennes de la chaîne. «Sans contester la liberté des choix éditoriaux de la chaîne, le Gouvernement s'interroge cependant sur l'éthique qui gouverne la pratique professionnelle du journalisme sur France 24», lit-on dans le communiqué. Selon le gouvernement Burkinabé «en ouvrant ses antennes au premier responsable d'AQMI, France 24 offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso». «Le Gouvernement a donc décidé en toute responsabilité, et au nom de l'intérêt supérieur de la Nation, de la suspension sine die »de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national, tout en réaffirmant son attachement à la liberté de presse et d'opinion, il renvoie France 24 et l'ensemble des professionnels des médias à leurs responsabilités quant aux choix éditoriaux qu'ils opèrent dans le traitement de l'information sur le terrorisme», souligne le texte. O.B



Source : https://lesoleil.sn/france-24-interdit-de-diffusio...

