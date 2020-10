France: Epinglé par un rapport, un ex-maire cite Macky Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

L’ex-maire Michel Vialay qui a été épinglé par le rapport concernant la gestion de la ville de Mantes-la-Jolie (Yvelines) pour les exercices de 2014 à 2019, a cité le Président Sall et ses collaborateurs parmi ceux à qui il a offert des produits de luxe comme cadeaux.



Nos confrères du journal "Les Echos" qui ont parcouru ledit rapport, révèle que Vialay aurait offert au chef de l’État sénégalais, un carré et une Étolie de la marque Hermes. L’ex-maire a aussi été aussi épinglé pour des dépenses faramineuses dans des hôtels 5 étoiles et des restaurants chics de Dakar.



D'après toujours le journal, il aurait dépensé dans un restaurant à Dakar, 197 000 FCfa pour un repas de langouste à deux. Ses frais de mission au Sénégal et au Maroc, pour la période 2014-2018, dépassent 30.000 euros .



Son prédécesseur à la mairie de Mante-La-Jolie, Pierre Bédier, décoré Officier de l’Ordre national du Lion par Macky Sall, a été condamné pour corruption passive et recel d’abus de bien sociaux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos