France : Pluie d’hommages aux 13 soldats morts au Mali

Hommage été rendu ce mardi aux 13 soldats français mort au Mali dans la collision de deux hélicoptères. Les hautes instances militaires et politiques ont salué la mémoire des victimes. « Je m’incline aujourd’hui avec une profonde tristesse devant la mémoire de nos 13 camarades morts pour la France hier soir. Toutes mes pensées vont vers leur famille et leurs frères d’armes », a déclaré le Général François Lecointre, chef d’état-major des armées.



Dans un post sur Twitter, le président Macron a également adressé un message à l’attention des familles des victimes.



« Treize de nos militaires sont morts hier au Mali. Ils étaient engagés dans une opération de combat contre des terroristes. Ces treize héros n’avaient qu’un seul but : nous protéger. Je m’incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades », rapporte rfi.fr.