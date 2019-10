France/Turquie (1-1): match comptant pour les éliminatoires 2020 Plus de peur que de mal, pour les internautes qui craignait des incidents hier au stade de France. Et bien le match tant attendu entre les Bleus et les Turcs a bien eu lieu et s'est soldé par un match nul 1 partout entre les deux équipes. Un score décevant pour la France, à qui il reste encore deus matches à disputer contre l'Albanie et la Moldavie en mi-novembre.



Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

La France et la Turquie se sont bien rencontrées hier, dans un stade de France archicomble et se sont quittées sur un score nul 1 but partout.



Il s'agit d'un nul décevant pour les Bleus qui voulaient assurer hier soir leur qualification pour l'Euro 2020.



Olivier Giroud est le buteur de l'équipe de France la 76e minute tandis que du côté de la Turquie, il s'agit Kaan Ayhan qui a marqué le but égalisateur.



Les Bleus devront donc se montrer patients jusqu'en mi-novembre; Elle affrontera deux adversaires de taille notamment la Moldavie, puis l'Albanie pour pouvoir se qualifier. Coté sécurité, finalement la rencontre s'est déroulée sans incident, grâce à un bon dispositif de sécurité mis en place au niveau du stade de France.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos