France : Un commissariat attaqué aux mortiers d’artifice

Une quarantaine de personnes se sont attaquées samedi soir au commissariat de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) avec des tirs de mortiers d’artifice, sans faire de blessés, a-t-on appris dimanche auprès de la préfecture de police de Paris.



Plusieurs véhicules de police ont été dégradés ainsi que la porte vitrée d’entrée du commissariat qui est situé au coeur d’une cité de la ville, proche du bois de Vincennes. Huit mortiers ont été retrouvés non loin, a-t-on ajouté de même source.

Les incidents ont débuté peu avant minuit et se sont achevés une heure plus tard. Aucune interpellation n’a eu lieu.



Dans un tweet, le préfet de police de Paris, Didier Lallement a exprimé «son soutien aux policiers visés par ces actes intolérables».



Le commissariat de Champigny avec la sûreté départementale en appui est chargé de l’enquête, a indiqué le parquet.



Le syndicat Alliance a aussitôt dénoncé cette attaque. «Il est grand temps que le gouvernement se saisisse des violences commises contre les forces de l’ordre (...) Plus personne ne respecte les forces de l’ordre et le gouvernement n’a pas réussi malheureusement à inverser cette tendance», a réagi son délégué général, Frédéric Lagache.



«Que faudra-t-il pour que le gouvernement s’engage à protéger ses forces de l’ordre», a-t-il ajouté.



Ce commissariat a déjà été plusieurs fois ciblé par ce type d’attaque, notamment en avril dernier pendant le confinement ou bien encore en 2018.



Cette attaque survient après celle mercredi soir de deux policiers, en civil, blessés par balles à Herblay (Val-d’Oise) alors qu’ils étaient en mission. (ATS/NXP)



