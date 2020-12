France : événement le plus tragique impliquant des forces de l’ordre Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Décembre 2020 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|

Trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un forcené dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 décembre dans un hameau isolé près de Saint-Just (Puy-de-Dôme), alors qu’ils intervenaient pour des violences intra-familiales. Ce drame passe pour l’événement de l’année le plus tragique impliquant les forces de l’ordre. Le suspect, un […] Trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un forcené dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 décembre dans un hameau isolé près de Saint-Just (Puy-de-Dôme), alors qu’ils intervenaient pour des violences intra-familiales. Ce drame passe pour l’événement de l’année le plus tragique impliquant les forces de l’ordre. Le suspect, un homme de 48 ans, « a été retrouvé mort dans son véhicule, a priori un suicide », a indiqué à l’AFP l’entourage du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui se rendra en fin de matinée à la compagnie de gendarmerie d’Ambert où étaient affectées les victimes. Les militaires ont été atteints mortellement par arme à feu alors qu’ils tentaient de venir en aide à une femme ayant trouvé refuge sur le toit d’une maison. Elle a finalement pu être mise en sécurité.



Source : Source : https://letemoin.sn/france-evenement-le-plus-tragi...

