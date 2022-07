François Mancabou allonge la liste des morts en détention: Grand Yoff indignée, exige la vérité...

Les morts en détention augmentent de manière exponentielle et ce fait inquiète la population de Grand Yoff. Le cas de François Mancabou en est une illustration d'autant qu'il a été dans le coma plusieurs jours avant de décéder. Selon le Procureur, il se serait cogné violemment contre le mur et les grilles de sa cellule de détention. Une situation qui suscite l'indignation et la colère chez les riverains du quartier Grand Yoff. Ces derniers indexent les gardes pénitentiaires et exigent que la justice soit faite.