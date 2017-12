Fraude sur les billets d’avion : Un banquier et un homme d’affaires sénégalais au cœur scandale

M. L. Sané , un banquier et S. Cissé, un homme d’affaires établi aux Etats Unis ont été attraits hier lundi, devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, pour des faits d’association de malfaiteurs, de faux et usage de faux, d’escroquerie, de complicité et de détention d’armes sans autorisation. Malgré la lourdeur des charges retenues contre eux, ils vont sortir de prison. Ils ont été condamnés respectivement à un (1) et trois (3) mois assortis du sursis.



Qu’est-ce qui s’est passé dans cette histoire ? L’Observateur raconte que le 5 décembre 2017, les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) ont été saisis d’une plainte formulée par la dame Seynabou Thiongane et qui accuse le banquier M. L. Sané d’escroquerie portant sur la somme de 479 000 F Cfa. Elle expliquait vouloir se rendre en France avec une amie, Angelique Guèye. Dans ces circonstances, un de ses amis, Macoumba Sadji, établi en France, les met en rapport avec le sieur Sané, chargé de faire la réservation d’hôtel.



Après les réservations, celui-ci se propose de leur vendre deux billets d’avion Dakar-Paris-Dakar, moyennant la somme de 600 000 FCfa, soit 300 000 l’unité. Elles quittent ainsi Dakar pour Paris, le 11 novembre 2017, via Air France. Le 28 suivant, date de leur retour au Sénégal, elles auront la surprise de leur vie, lorsque arrivées à l’aéroport Charles de Gaulle, l’hôtesse leur signifie que que leurs billets ont été annulés depuis le 18 novembre 2017, les réservations ayant été faites par une carte bancaire frauduleuse.



Le 12 décembre 2017, les éléments du Groupe de recherche et d’interpellations (Gri) mettent la main sur Cissé. Conduit dans les locaux de la Dic, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. La perquisition faite à son domicile permet de découvrir 10 passeports sénégalais dont un diplomatique, 2 cartes import-export, des photos et photocopies de la carte nationale d’identité, un cachet, une arme à feu de marque Walther calibre 22LR et une autorisation de port d’armes en date du 11août 2015.



Un pistolet alarme Chiappa calibre 9 millimètre à blanc a été retrouvé chez Sané



Vérification faite auprès de la compagnie Air France, il s’est avéré que les billets ont été achetés avec une carte bancaire frauduleuse appartenant à un certain Amza Thiongane, domicilié à New York. Chaque billet a été acheté à 338 900 FCfa.

