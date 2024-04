Frayeur lors du match Roma - Udinese : Evan Ndicka victime d'un malaise cardiaque Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2024 à 23:04 | | 0 commentaire(s)|

Un événement qui a failli être tragique a frappé le monde du football ce dimanche lors du match opposant l'AS Roma à l'Udinese en Serie A. Le défenseur international ivoirien, Evan Ndicka, s'est soudainement effondré sur le terrain. Selon les premières informations, il aurait été victime d'un malaise cardiaque, un choc pour le champion d'Afrique ivoirien. À ce moment-là, le score était de (1-1) entre les deux équipes, et la partie se dirigeait vers le dernier quart d'heure. Un match qui sera finalement interrompu. Heureusement, les dernières nouvelles sont rassurantes. Evan Ndicka, joueur de l'AS Roma, est actuellement en sécurité et hors de danger après sa crise cardiaque. Le journaliste Fabrizio Romano a déclaré : « Il se sent bien et de bonne humeur. Ndicka s'est effondré sur le terrain contre l'Udinese, mais il est désormais conscient. L'équipe devrait revenir prochainement à Rome. » Le monde du football est uni dans l'espoir d'un prompt rétablissement pour Evan Ndicka qui s’est montré avec le sourire, sur son lit d’hôpital.

Source : https://www.dakaractu.com/Frayeur-lors-du-match-Ro...

