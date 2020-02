Accueil Envoyer Partager sur facebook Fréderic de Klerk fait son mea-culpa sur l'apartheid en Afrique du Sud Rédigé par La rédaction de leral.net le 18 Février 2020 à 07:59 Début février, Fréderik de Klerk, ex-président de l'Afrique du Sud (1989-1994), "a nié que l'apartheid était un crime contre l'humanité", selon un communiqué de sa fondation. Ces propos ont déclenché une très vive polémique en Afrique du Sud, profondément meurtrie par des décennies de régime ségrégationniste où la majorité noire n'avait pas les mêmes droits que la minorité blanche.

Les membres du parti de gauche radicale des Combattants pour la liberté économique (EFF) très remontés ont quitté le 13 février le parlement dénonçant la présence de M. de Klerk lors du discours annuel à la nation du chef de l'Etat Cyril Ramaphosa. "Nous avons un meurtrier dans cette chambre", avait déclaré le leader de l'EFF, Julius Malema, avant de quitter le parlement en signe de protestation.

Le 14 février, de Klerk, avait publié un communiqué pour dénoncer les "attaques au vitriol" de l'EFF et pour défendre sa position sur l'apartheid.

L'idée que l'apartheid ait été un crime contre l'humanité était et reste un projet de propagande initié par les Soviétiques et leurs alliés de l'ANC Congrès national africain, et du parti communiste a déclaré l'ex-président sud africain. Pour Fréderic de Klerk, il s'agit de stigmatiser les sud-africains blancs en les associant à de réels crimes contre l'humanité qui incluent généralement le massacre de millions de personnes.

L'ancien président dont les propos ont été vivement dénoncés a été contraint lundi de les retirer et de présenter ses excuses pour la confusion, la colère et les blessures qu'ils auraient causées. Frederik de Klerk, co-récipiendaire du prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela avait précipité la chute de l'apartheid en libérant en 1990 le héros de la lutte anti-apartheid.

BBC Afrique

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Alstom annonce un accord pour racheter Bombardier Transport Burkina Faso : au moins 24 morts dans l’attaque djihadiste d’une église protestante