Free Sénégal fête son anniversaire : Déjà 2 ans Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 21:04 | | 0 commentaire(s)|

« Célébrer deux ans de Free, c’est célébrer le consommateur » a dit le Directeur Général de Free Sénégal, M Mamadou Mbengue. Il a ajouté : « Durant ces deux ans de révolution et d’innovation, Free Sénégal a complètement démocratisé le mobile, l’internet, mais aussi le mobile money en favorisant l’inclusion financière au plus grand nombre (…) Nous avons aussi […] L’article Free Sénégal fête son anniversaire : Déjà 2 ans est apparu en premier sur La référence du Business au Sénégal. « Célébrer deux ans de Free, c’est célébrer le consommateur » a dit le Directeur Général de Free Sénégal, M Mamadou Mbengue. Il a ajouté : « Durant ces deux ans de révolution et d’innovation, Free Sénégal a complètement démocratisé le mobile, l’internet, mais aussi le mobile money en favorisant l’inclusion financière au plus grand nombre (…) Nous avons aussi lancé la carte Free money, une carte bancaire accessible à tous ». Célébrer deux ans d’existence c’est aussi l’occasion pour Free d’annoncer les perspectives d’avenir. Parmi elles, figure la 5G, qui selon M. Mamadou Mbengue, est « déjà prête et attend d’avoir une autorisation formelle quant à son lancement ». « Des démonstrations de cas pratique de 5G ont été faites à l’exemple d’une voiture connectée qu’on peut conduire depuis son domicile. Notre réseau est prêt à accueillir la 5G et bientôt vous allez pouvoir vous-même, dans votre vie quotidienne expérimenter cette 5G », informe M. Mbengue. Dans la même lancée, il a ajouté que la révolution de Free s’applique partout, aussi bien sur le mobile, l’internet, que le mobile money. « Sur le mobile money, il y a aujourd’hui, la mise en place d’une application My free qui s’ouvre à l’ensemble des détenteurs de téléphone mobile au Sénégal. Avant l’application My free n’était utilisable que par les clients Free. Désormais, cette application peut être utilisée par l’ensemble des Sénégalais quel que soit l’opérateur ». Le Dg de Free Sénégal estime que cette innovation est « un signe d’ouverture et de maturité de notre produit free money ». « Parce qu’on s’est demandé pourquoi la carte bancaire est seulement accessible aux clients Free. Désormais, il faut que cette carte bancaire soit aussi accessible à l’ensemble des autres clients des autres opérateurs. Et pour cela, on ouvre Free money à l’ensemble des Sénégalais », a-t-il annoncé. A cela, s’ajoute la construction du futur siège de Free Sénégal, qui, selon M Mbengue, sera « moderne, innovant à l’image de la marque qui se veut audacieuse » « On l’appelle Free Diamniadio et d’ici quelques années, ce siège sera opérationnel. Les travaux vont commencer dans les prochaines semaines j’espère de tout cœur qu’en 2023, on va tous se réunir dans notre futur siège », précise le Directeur général de Free Sénégal. L’entreprise n’oublie pas ses employés et leur a remis à cette occasion un chèque de cinq cent millions de FCFA qui, pour Mamadou Mbengue, Directeur Général de Free est un geste symbolique et montre leur attachement au personnel de Free. « Une entreprise n’est rien sans ses collaborateurs. Ces gens qui se réveillent tous les jours pour venir travailler, et faire en sorte que le client soit satisfait. On a montré aujourd’hui comment on accompagne notre personnel, dans leurs besoins essentiels c’est-à-dire avoir une maison, un terrain, etc ». Il s’est félicité également de l’augmentation du nombre d’abonnés. « Notre base clientèle a fortement augmenté et se chiffre aujourd’hui à cinq millions de clients qui nous font confiance », se réjouit le Directeur Général de Free Sénégal. Par Ines Tamaltan Ines L’article Free Sénégal fête son anniversaire : Déjà 2 ans est apparu en premier sur La référence du Business au Sénégal.



Source : Source : http://reussirbusiness.com/actualites/free-senegal...

Accueil Envoyer à un ami Partager