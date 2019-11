Frontière du Nigeria fermée: L’Ambassadeur nigérian à Cotonou convoqué

Les autorités du Bénin ont pris la ferme mesure de tirer au claires les violences nées de la fermeture de la frontière entre le Nigeria et le Bénin.



Vendredi dernier, des hommes en armes venus du Nigeria voisin ont fait irruption à la frontière entre les deux pays. Plusieurs actes de vandalisme ont été signalés par la suite.



« Des militaires et douaniers nigérians ont défoncé les grilles de sécurité de ma boutique située au quartier Adéromou. Ils ont emporté 350 sacs de riz de 50 kg, 850 000 nairas (la monnaie du Nigeria très utilisée à la frontière, soit 2 200 euros), et quatre portables », a témoigné un commerçant béninois.



« Le fait pour moi de convoquer l’ambassadeur du Nigeria est l’expression du mécontentement du Bénin », a déclaré Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères du Bénin, rapporte jeuneafrique.com.