Fruit du baobab : comment ça se mange ?

Mais oui, le baobab donne des fruits, et même des superfruits ! Leur saveur acidulée et leurs atouts nutritionnels ne laissent pas indifférent. Présentation par Alexandra Retion, diététicienne.



En Afrique subsaharienne pousse un arbre étonnant, le baobab. Il peut vivre plus de mille ans et offre de grands fruits oblongs appréciés des hommes comme des singes, d'où leur surnom de "pains de singe". Sous une coque dure, ces fruits contiennent une pulpe blanche un peu farineuse avec de nombreux grains noirs.



Les habitants d'Afrique de l'Ouest préparent une boisson rafraîchissante et revigorante, le jus de bouye, avec cette pulpe, de l'eau, du lait concentré et du sucre. Chez nous, on ne trouve pas de fruits frais, mais des versions séchées.



C'EST BON POUR QUI ?



En Afrique, il est utilisé pour nettoyer les plaies, lutter contre la diarrhée, fortifier (femmes enceintes, personnes âgées). Du fait de sa richesse en vitamine C (10 g de poudre = 25 % des besoins quotidiens), il est parfait pour ceux qui consomment peu de fruits. Ses antioxydants aident à lutter contre les radicaux libres, engendrés notamment par la pollution et le stress. Ses fibres, en particuliers les solubles, sont intéressantes en cas de troubles digestifs.



"C'est un très bon complément alimentaire quand on est fatigué, convalescent, et après la prise d'antibiotiques", indique Alexandra Retion, diététicienne, auteure de Antioxydants, éd. Hachette Cuisine.



C'EST BON SURTOUT POUR QUOI ?



"Le fruit du baobab est très riche en vitamine C, antifatigue et anti-infectieuse. Il contient du bêtacarotène et des flavonoïdes, ce qui en fait une très bonne source d'antioxydants", ajoute Alexandra Retion. Il apporte 45 % de fibres, moitié solubles, moitié insolubles, qui participent à la régulation du transit et aident à lutter à la fois contre la constipation et la diarrhée.



Sa poudre est 6 fois plus riche en vitamine C que l'orange, 2 fois plus riche en calcium que le lait et 6 fois plus riche en potassium que la banane.



Mais on n'en consomme pas 100 g, comme un aliment frais !



COMMENT CONSOMMER LE FRUIT DU BAOBAB ?



Il est encore rare de trouver du jus de fruit du baobab. Sa pulpe est vendue séchée, réduite en poudre mais aussi parfois en morceaux, sur internet et dans les magasins bio. Pour profiter au maximum de ses bienfaits, mieux vaut le prendre sous forme de poudre, à ajouter à une boisson, un yaourt, un smoothie, un muesli, une compote, une pâte, un cheesecake...



La bonne dose ? "Au changement de saison ou quand on se sent fatigué, on peut en prendre 10 g par jour pendant 2 à 3 semaines, afin de renforcer ses défenses", conseille la diététicienne.













Auteur: emilie nodiga - TopSante