Fuite de gaz sur le site Gta : L’opérateur annonce la réussite de la réparation

À ce jour, précisent ces deux départements ministériels, les tests et les observations réalisées indiquent l’absence de fuite. Ils soutiennent que les images satellitaires, prises après l’intervention, n’ont pas révélé de présence de bulles ou de condensats à la surface de l’eau.



«Les opérations de suivi et de sécurisation se poursuivent avec le dispositif sous-marin. Les observations aériennes et la présence sur site de la marine des deux États sont maintenues. Des investigations sur l’incident ainsi que sur ses différents impacts, notamment sur l’environnement continuent à être menées. Le Gouvernement du Sénégal, en rapport avec celui de la Mauritanie, reste mobilisé pour l’amélioration continue de la gestion des activités du projet Gta afin de minimiser la survenance de pareils incidents dans l’avenir », lit-on dans le document.

Adou FAYE





Source : Dans un communiqué de presse conjoint, le ministère des Mines et celui de l'Environnement informent que le mercredi 12 mars 2025, l'opérateur du projet gazier Gta, BP, a notifié la réussite de l'installation de l'équipement réparant le puits A02 sur lequel une fuite avait été notifiée depuis le 19 février 2025.

