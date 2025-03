Fuite ratée de Mansour Faye vers la Guinée-Bissau : Les révélations de Waly Diouf Bodiang Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Mars 2025 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Mansour Faye/ Waly Diouf/ Serigne Ndong Dans un post sur sa page Facebook, Waly Diouf Bodiang critique Mansour Faye, qu’il qualifie d’intellectuellement limité pour un ancien ministre, suite à une nouvelle tentative d’attaque contre le Premier ministre. Il estime que les propos de Faye, remplis de fautes, reflètent une grande déception liée à […] Sénégal Atlanticactu/ Mansour Faye/ Waly Diouf/ Serigne Ndong Dans un post sur sa page Facebook, Waly Diouf Bodiang critique Mansour Faye, qu’il qualifie d’intellectuellement limité pour un ancien ministre, suite à une nouvelle tentative d’attaque contre le Premier ministre. Il estime que les propos de Faye, remplis de fautes, reflètent une grande déception liée à l’échec de sa fuite vers la Guinée-Bissau, et ne parviennent pas à dissimuler les nombreuses infractions qui l’incriminent. « Dans un texte bourré d’erreurs, qui démontre un faible niveau intellectuel pour un ancien ministre, Mansour Faye a tenté une énième attaque contre le Premier ministre », déclare Waly Diouf Bodiang. Il ajoute que ses déclarations « illogiques traduisent une profonde déception née de l’échec de sa tentative de fuite vers la Guinée-Bissau, via Cap Skirring ». « Ces attaques vaines ne l’aident en rien et ne peuvent masquer l’ensemble des infractions qui le bloquent dans sa vie quotidienne », conclut M. Bodiang.



Source : Source : https://atlanticactu.com/fuite-ratee-de-mansour-fa...

